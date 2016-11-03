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На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок
В октябре общая сумма сделок на рынке недвижимости Киева уменьшилась на 2,6 процентов по сравнению с сентябрьскими показателями. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Благовеста», также уменьшилось и количество сделок, примерно на один процент.

В прошлом месяце доля квартир, которые продавались по цене до 50 тысяч долларов, составила 33 процента на рынке, и эксперты отмечают, что чаще всего сделки совершались на однокомнатные или двухкомнатные квартиры в Святошинском, Соломенском, Подольском, Печерском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах. В «Благовесте» наши самую дешевую квартиру в Киеве, проданную в октябре. Ею оказалась новая однушка в новостройке в Софиевской Борщаговке. Ее продали без ремонта за 41 тысячу долларов.

Больше всего сделок, около сорока процентов, было заключено в сегменте от 50 до 100 тысяч долларов. Чаще всего за такие деньги приобретали 1,2 и 3-комнатные квартиры в Шевченковском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Печерском и Голосеевском районах.

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