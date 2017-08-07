валюта
Спецтема«Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Ученые сделали уникальное открытие на планете Нептун

Ученые сделали уникальное открытие на планете Нептун
Исследователи из Соединенных Штатов зафиксировали на планете Нептун мощнейший шторм, ширина штормового фронта при этом достигала девяти тысяч километров, и это даже больше радиуса Земли.

Как информирует replyua.net, ученые обнаружили штормовой фронт на экваторе Нептуна – шторм удалось зафиксировать лишь благодаря тому, что вихрь поднял к поверхности планеты газы. Позже эти газы начали остывать, конденсироваться и преобразовываться в большое облако из метана. Ученые обнаружили это облако, когда изучали данные с телескопа. «Видеть бурю на такой широте очень удивительно. Как правило, эта область очень спокойная, и мы наблюдаем только яркие облака в средних широтах», - заявил Нед Молтер, астроном из Калифорнийского университета.

Вихрь продолжался несколько дней в конце июня. Исследователи не исключают, что причиной такого мощного шторма могли быть сезонные изменения на планете, и они могут проявляться очень редко – чуть ли не один раз в столетие. Ранее такой шторм был зафиксированы в 1989 году, но тогда он происходил недалеко от полюса.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
06 авг 2017
9500

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Восточноевропейские государства теперь видят в Украине реальную мощь, и эту страну они считают единственной во всем регионе, способной противостоять российской агрессии. Как передает replyua.net со

06 авг 2017
2754

У Рівному на вулиці Небесної сотні сталася жахлива різанина, є жертви

В суботу, п’ятого серпня, жахливий конфлікт виник у місті Рівному на вулиці Небесної сотні, жертвою якого виявився один чоловік, ще двоє осіб з пораненнями були доставлені до лікарні. Як передає

06 авг 2017
2488

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить

Последние новости

Сергей Таран: от таких как Чавес и Мадуро угрозы больше, чем от внешней агрессии, «ватников» и арбузов

Аеропорт Львова має намір запросити чергового лоукостера з Ірландії

Бизнесмен: Путин получал крупные взятки через Миллера

Блогер объяснил россиянам, почему украинцы «их так не любят»

Ученые сделали уникальное открытие на планете Нептун

У Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Тіллерсон: Росія певною мірою готова до переговорів щодо України

В Интернет выложили видео с концертов Газманова в Донецке и Луганске

Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати

Варшава поскаржилася на Москву через катастрофу у Смоленську

Тиллерсон: мы готовы сотрудничать с Россией, и некоторые разногласия этому не помешают

Бабченко: за полгода я сделаю так, что в России Бандера станет национальным героем

Еврокомиссар: Великобритания еще долго будет платить ЕС после Brexit

Пономарь: Москва находится в проигрышных условиях

МИД Польши: На Донбассе не внутренний конфликт, а российская агрессия

Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

В Эстонии начали проводить учения с участием авиации американской Национальной гвардии

Волонтер: не выйдет пересидеть дома пока отставной грузинский президент и бывшая газовая принцесса порешают за вас ваши проблемы

За санкции против КНДР развернулись целые торги между США и Китаем

США намерены ответить России на сокращение количества дипломатов до 1 сентября – Тиллерсон

 Новости за день