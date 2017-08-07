Ученые сделали уникальное открытие на планете Нептун

Исследователи из Соединенных Штатов зафиксировали на планете Нептун мощнейший шторм, ширина штормового фронта при этом достигала девяти тысяч километров, и это даже больше радиуса Земли.
Как информирует replyua.net, ученые обнаружили штормовой фронт на экваторе Нептуна – шторм удалось зафиксировать лишь благодаря тому, что вихрь поднял к поверхности планеты газы. Позже эти газы начали остывать, конденсироваться и преобразовываться в большое облако из метана. Ученые обнаружили это облако, когда изучали данные с телескопа. «Видеть бурю на такой широте очень удивительно. Как правило, эта область очень спокойная, и мы наблюдаем только яркие облака в средних широтах», - заявил Нед Молтер, астроном из Калифорнийского университета.
Вихрь продолжался несколько дней в конце июня. Исследователи не исключают, что причиной такого мощного шторма могли быть сезонные изменения на планете, и они могут проявляться очень редко – чуть ли не один раз в столетие. Ранее такой шторм был зафиксированы в 1989 году, но тогда он происходил недалеко от полюса.