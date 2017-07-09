Ученые: газировка – одна из главных угроз здоровью всего человечества

Сладкие газированные напитки представляют самую большую угрозу для здоровья человека, и она повышается из-за того, что стоимость газировки резко снизилась во всех странах, и теперь эти напитки стали более доступными для всех людей. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришла группа международных специалистов.
Ученые из Соединенных Штатов ранее установили, что ежегодно из-за последствий употребления газировки умирают около 184 тысяч человек, и со временем эта цифра увеличится – газировка резко подешевела за последние несколько лет, и большинство людей переходят именно на такие напитки, поскольку питьевая вода и полезные соки стоят намного дороже. Самая большая часть смертей из-за чрезмерного употребления газированных напитков в настоящее время приходится на Соединенные Штаты и страны Латинской Америки. Самыми распространенными заболеваниями из-за употребления лимонада ученые называют ожирение и сахарный диабет.
«Во всех странах, которые мы изучили, человек сегодня может купить на 71 процент больше газировки за ту же долю своего текущего дохода, чем он смог бы купить в 1990 году. В развивающихся странах ситуация еще хуже − там сегодня можно купить на 89 процентов больше напитков, чем 27 лет назад», заявил один из исследователей.