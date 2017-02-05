Обнадежили: исследователи передвинули дату гибели Земли

По утверждению исследователей из Соединенных Штатов, гибель всего живого на Земле произойдет только через 1,35 миллионов лет – планета будет уничтожена астероидами, информирует replyua.net со ссылкой на DailyMail.
Ученые из США заявили, что в течение ближайшего миллиарда лет на Землю упадут не меньше двух тысяч астероидов разного размера, и некоторые из них в диаметре будут достигать одного километра. Исследователи также заявили, что примерно 66 миллионов лет назад на нашу планету уже падал огромный объект, и тогда погибли не меньше 75 процентов всех живых существ. В ближайшие годы столкновение с крупными астероидами маловероятно, считают эксперты. В НАСА, между тем, добавили, что в настоящий момент к Земле приближаются два космические объекта, однако опасности они не представляют.
Более того, большинство открытых учеными на этот момент астероидов, относятся к так называемой безопасной группе, и обычно такие объекты в случае сближения с Землей сгорают в атмосфере. Напомним, что последний раз астероид пролетал на минимальном расстоянии от Земли 2 февраля.