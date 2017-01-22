В Великобритании высадят «город деревьев»

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На севере Великобритании научные сотрудники решили вырастить город деревьев, который будет насчитывать ни много ни мало, а три миллиона единиц «Город деревьев» - это проект, которым руководит Тони Хозерсоул.Он заявляет, что данная работа имеет три основные цели. Первая, заключается в том, чтобы посадить три миллиона деревьев в данном регионе, то есть по дереву для каждого мужчины, женщины и ребенка из этой местности в течении последующих 25 лет. Вторая цель — это умелая организация ухода за лесным массивом, так как, по мнению Хозерсоула, нет смысла насаживать новые деревьев, если люди не смогут обеспечить жизнеспособность уже того, что будет. Наконец, Хозерсоул и его единомышленники желают привлечь как можно больше людей к улучшению естественной среды обитания. Они намерены посадить деревья во всем районе Большого Манчестера (прим. – графство на севере Великобритании), работают на данный момент с потенциальными партнерами и землевладельцами, дабы определить участки для посадки.Кроме того, проект, начатый совместно с учеными с Университета Манчестера, намерен определить, как деревья могут помочь уменьшить количество поверхностных вод в застроенных районах, способствовать улучшению качества воздуха и обустроить природную среду для отдыха жителей региона.