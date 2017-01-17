Первые люди появились в Северной Америке на 10 000 лет раньше, чем думали ученые

Издание «Independent» пишет, что недавние исследования, проведенные учеными из Университета Монреаля, доказывают, что первые люди появились на территории Северной Америки на 10 000 раньше, чем считалось ранее, - передает replyua.net.
Канадские ученые провели радиоуглеродный анализ более 36 000 костных фрагментов, найденных на раскопках в 1977-1987 годах, проведенных в пещерах вблизи границы с Аляской. По их мнению, первые люди жили на территории современной Канады более 22 000 лет до нашей эры, а не 14 000 лет до нашей эры, как полагалось ранее.
Радиоуглеродный анализ показал, что этим костным останкам более 24 тысяч лет, и на некоторых из них были обнаружены следы человеческой деятельности. Ученые заявили: «На 15 костях животных найдены неоспоримые следы человеческой деятельности. Еще 20 из них содержат «вероятные следы» человеческой деятельности». Речь идет о царапинах, обнаруженных на поверхности костей, которые могли быть нанесены лишь намеренно, в том числе с помощью каких-либо каменных орудий труда. По мнению ученых, эти каменные инструменты использовались древними людьми для обработки кожи животных.