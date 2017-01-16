NASA получили новые уникальные снимки Юпитера

Издание «Independent» сообщает, что ученые NASA заявили, что им удалось сделать новые уникальные снимки Юпитера, на которых видны удивительные подробности мегашторма над поверхностью планеты, - передает replyua.net.
Благодаря этим снимкам ученым удалось установить, что размеры «Большого красного пятна» на Юпитере составляют около 40 000 километров. Мегашторм, также называемый «Большим красным пятном», продолжается на Юпитере уже несколько столетий. Его размеры намного превышают Землю. Также на уникальном снимке, полученном недавно учеными NASA видны еще несколько штормов на Юпитере, имеющих меньшие размеры.
Серия снимков была сделана с помощью специального прибора JunoCam, находящегося на космическом корабле, пролетавшим мимо Юпитера в июне, однако данные, присланные им, были обработаны только сейчас. Снимки Юпитера, сделанные при помощи JunoCam, являются лучшими из тех, которыми когда-либо располагало человечество. Их анализ позволит уточнить имеющуюся у ученых информацию об этой планете, в частности – установить ее истинные размеры. Также при помощи собранной прибором информации ученые получат больше данных об океане на спутнике Юпитера.