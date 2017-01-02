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Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости

Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости
Всем страдающим от табачной зависимости людям, которые при этом испытывают желание бросить курить, в свой рацион необходимо внести такой овощ, как баклажан. Такое резонансное заявление сделали ученые из Германии.

Как информирует replyua.net, специалисты смогли выяснить, что в этом овоще имеется никотиновая кислота (витамин РР), которая помогает справиться с этой вредной для человеческого здоровья привычкой. Помимо того известно, что этот овощ богат на полезные вещества, которые значительно улучшают пищеварение, укрепляют кости человека, а также в большой степени снижают уровень вредостного холестерина. Примечательно также и то, что сок баклажанов имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, германские ученые советуют пожилым людям, которые страдают от привычки к сигаретам, проводить больше времени со своими родственниками, в своих семьях.

В настоящее время во всем мире от зависимости к сигаретам пытаются вылечиться миллионы людей. Этот недуг достигает все больших оборотов. Примечательно, что у человека жажда к никотину занимает всего-навсего несколько минут, однако после этого зависимый все больше влечется желанием продолжать уже привычный ему ритуал.
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