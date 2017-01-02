Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости

Всем страдающим от табачной зависимости людям, которые при этом испытывают желание бросить курить, в свой рацион необходимо внести такой овощ, как баклажан. Такое резонансное заявление сделали ученые из Германии.
Как информирует replyua.net, специалисты смогли выяснить, что в этом овоще имеется никотиновая кислота (витамин РР), которая помогает справиться с этой вредной для человеческого здоровья привычкой. Помимо того известно, что этот овощ богат на полезные вещества, которые значительно улучшают пищеварение, укрепляют кости человека, а также в большой степени снижают уровень вредостного холестерина. Примечательно также и то, что сок баклажанов имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, германские ученые советуют пожилым людям, которые страдают от привычки к сигаретам, проводить больше времени со своими родственниками, в своих семьях.
В настоящее время во всем мире от зависимости к сигаретам пытаются вылечиться миллионы людей. Этот недуг достигает все больших оборотов. Примечательно, что у человека жажда к никотину занимает всего-навсего несколько минут, однако после этого зависимый все больше влечется желанием продолжать уже привычный ему ритуал.