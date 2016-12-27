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Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей
Ученые из Бельгии установили механизм, по которому формируется метастаз опухоли рака, передает replyua.net. Сообщается, что главная роль в лечении онкологии отводится жиру, принимающему участие в процессе возникновения новых сосудов лимфы. По этим же сосудам происходит попадание зараженных клеток в оставшуюся часть органов и тканей. Все выводы по исследованию представлены на страницах авторитетного издания Nature. Ученые считают метастазы самой главной составляющей смерти заболевших раком.

Для возможности распространения онкологических клеток в ткани, которые не повреждены болезнью, они нуждаются в наличии уже существующих или образовывающихся каналов. К примеру, речь может идти о сосудах лимфы, преобразование которых возникает из кровеносных сосудов. А согласно новым итогам ученых, чтобы такая трансформация происходила, необходимо использовать существующие в клетках отложения жира. Они, в свою очередь, образуют молекулы, влияющие на компоненты регулирования активности некоторых генов. Как считают ученые, благодаря новым медицинским препаратам появится возможность предотвратить утилизацию жиров и новых сосудов лимфы.
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