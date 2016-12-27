Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Ученые из Бельгии установили механизм, по которому формируется метастаз опухоли рака, передает replyua.net. Сообщается, что главная роль в лечении онкологии отводится жиру, принимающему участие в процессе возникновения новых сосудов лимфы. По этим же сосудам происходит попадание зараженных клеток в оставшуюся часть органов и тканей. Все выводы по исследованию представлены на страницах авторитетного издания Nature. Ученые считают метастазы самой главной составляющей смерти заболевших раком.
Для возможности распространения онкологических клеток в ткани, которые не повреждены болезнью, они нуждаются в наличии уже существующих или образовывающихся каналов. К примеру, речь может идти о сосудах лимфы, преобразование которых возникает из кровеносных сосудов. А согласно новым итогам ученых, чтобы такая трансформация происходила, необходимо использовать существующие в клетках отложения жира. Они, в свою очередь, образуют молекулы, влияющие на компоненты регулирования активности некоторых генов. Как считают ученые, благодаря новым медицинским препаратам появится возможность предотвратить утилизацию жиров и новых сосудов лимфы.