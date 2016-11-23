Геофизики обнаружили еще один океан на Земле

Группа геофизиков из Соединенных Штатов и Великобритании обнаружила законсервированный океан в глубоких недрах Земли. Как информирует replyua.net со ссылкой на одно из научных изданий, такое открытие было сделано специалистами в Университете штата Флорида.
По словам геофизиков, они обнаружили океан при помощи компьютерных квантово-механических расчетов. Глубинный океан, по словам ученых, может располагаться на глубине не больше 600 километров от поверхности Земли, и вода законсервирована, предположительно, в гидратированных минералах. Вода может находиться в бруситах – минералах, которые при высоком давлении являются термодинамически устойчивыми. Ученые изучили свойства бурситов при высоком давлении и установили, что в этих минералах действительно содержится большое количество воды.
Более того, геофизики уверены, что глубинный океан играет важную роль во многих процессах, происходящих на поверхности планеты, в том числе и в климатических изменениях, и в геологической активности. В самое ближайшее время специалисты продолжат изучение глубинного океана, чтобы понять, как он влияет на многие процессы.
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