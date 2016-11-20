Ученые обнаружили новую угрозу для человечества

Специалисты НАСА провели исследование во главе с Хью Льюисом и обнаружили еще одну серьезную угрозу для всего человечества, информирует replyua.net. Ученые считают, что люди могут оказаться бессильными против космического мусора, который в настоящий момент вращается вокруг нашей планеты.
По мнению специалистов НАСА, мусор представляет огромную опасность. В ходе исследования было установлено, что на вторичной орбите Земли повышается гравитационное поле, что и привело к скоплению космического мусора. Под силой гравитации объемы пластиковых и металлических остатков спутников увеличились в несколько раз, и это может привести к некоторым проблемам. В НАСА отмечают, что под влиянием гравитационного поля количество космического мусора продолжит расти, но это к гибели планеты никак привести не может.
Проблема заключает совсем в другом – дело в том, что при большом скоплении таких отходов человечество не сможет нормально осваивать космос. Обломки спутников создадут проблемы для перемещения космических кораблей, которые будут созданы человечеством в будущем. Очистить космическое пространство от мусора можно, считают ученые, но на это потребуются годы.
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