В 2025 году аномальные температуры станут нормой во всех странах мира

Климатологи из Австралии заявили о том, что совсем скоро жители большинства государств привыкнут к высокой температуре воздуха, которая наблюдается последние годы в летние месяцы, и уже к 2025 году аномальная жара станет нормой во всех странах, информирует replyua.net.
По словам Софии Льюис, автора нового глобального исследования, новый климатический режим на планете неизбежен, и потепление уже нельзя остановить. Специалисты из Национального университета Канберры заявили о том, что временно остановить изменения в климатическом режиме можно – если полностью запретить выброс парниковых газов, однако такие действия остановят потепление лишь на пару десятков лет, а в 2035 году температура снова начнет повышаться.
Ученые прогнозируют, что первыми «жертвами» глобального потепления могут стать Арктика и Австралия, и в этих регионах температура повысится сразу на несколько градусов. Что касается других материков, то там климатические изменения будут происходить постепенно – температура будет расти на один-два градуса в течении ближайшего столетия.
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