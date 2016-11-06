Эксперты обнаружили самую страшную планету во Вселенной

Специалисты НАСА рассказали о самой жуткой планете, обнаруженной ими во Вселенной, информирует replyua.net. По словам сотрудников НАСА, на всей поверхности планеты HD189733b всегда летают расплавленные частицы кремния, а скорость ураганного ветра может достигать двух километров секунду.
На этой планете самые ужасные погодные условия. Исследователи отметили, что расстояние «страшной» планеты до собственного светила в несколько десятков раз меньше, чем от Солнца до Меркурия, из-за чего погодные условия на экзопланете можно считать самыми плохими во всей Вселенной. Дело в том, что температура на поверхности достигает трех тысяч градусов по Цельсию, скорость ветра достигает такой отметки, что при урагане с поверхности планеты сносятся около шестисот миллионов килограммов кремниевых частиц.
Дождя и снега, естественно, на экопланете никогда не бывает, и вместо них с неба падают вещества, состоящие из кремния, которые при контакте с поверхностью преобразуются в жидкое стекло. По словам исследователей, они пока не могут сказать, сколько времени может существовать планета с такими погодными условиями.
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