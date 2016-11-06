валюта
СпецтемаГоворухин поставил на место Поклонскую

Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана

Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана
Информационное агентство ABC.es пишет, что сотрудникам российского Национального музея имени Анохина удалось расшифровать уникальный исторический документ – рукопись почти тысячелетней давности, переписанный множество раз - об этом передает replyua.net.

Тайну манускрипта удалось разгадать группе ученых из российского музея благодаря специальному переводу и анализу. Документ представляет собой бумагу, на которой с помощью бамбуковых палочек и кисточки был нанесен текст. Ирина Невская, работавшая в команде ученых, которым удалось расшифровать рукопись, заявила, что еще достоверно неизвестно, принадлежала ли эта рукопись Чингизхану лично, однако точно удалось установить, что ее писали три разных человека.

Российские ученые установили, что рукопись является сборником поучительных правил, которые необходимо выполнять всем потомкам великого вождя монголов. В ней – и правила для детей, и наставления для воинов. К примеру, рукопись советует «никогда не воспринимать слишком всерьез слова женщины», «никогда не раскрывать секреты людям, к которым нет доверия», «никогда не говорил близкому другу слов, которые он не сможет запомнить». Также Чингизхану приписываются еще несколько высказываний из рукописи: «Мало моей победы. Другие должны быть повергнуты», а также «Нам придется плохо, если мы не откажемся от своих вековых привычек».

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
14221

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

После Молдовы Россия взялась за Болгарию, - Reuters

Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"

Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации

Ученые установили, почему левшей меньше, чем правшей

Васильева решила похоронить российскую науку, - Фурсенко

Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана

Жириновський знову відзначився, химерно прокоментувавши американські вибори (відео)

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

 Новости за день