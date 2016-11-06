Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана

Информационное агентство ABC.es пишет, что сотрудникам российского Национального музея имени Анохина удалось расшифровать уникальный исторический документ – рукопись почти тысячелетней давности, переписанный множество раз - об этом передает replyua.net.
Тайну манускрипта удалось разгадать группе ученых из российского музея благодаря специальному переводу и анализу. Документ представляет собой бумагу, на которой с помощью бамбуковых палочек и кисточки был нанесен текст. Ирина Невская, работавшая в команде ученых, которым удалось расшифровать рукопись, заявила, что еще достоверно неизвестно, принадлежала ли эта рукопись Чингизхану лично, однако точно удалось установить, что ее писали три разных человека.
Российские ученые установили, что рукопись является сборником поучительных правил, которые необходимо выполнять всем потомкам великого вождя монголов. В ней – и правила для детей, и наставления для воинов. К примеру, рукопись советует «никогда не воспринимать слишком всерьез слова женщины», «никогда не раскрывать секреты людям, к которым нет доверия», «никогда не говорил близкому другу слов, которые он не сможет запомнить». Также Чингизхану приписываются еще несколько высказываний из рукописи: «Мало моей победы. Другие должны быть повергнуты», а также «Нам придется плохо, если мы не откажемся от своих вековых привычек».
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter