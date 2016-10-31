НАСА: Земля избежала столкновения с крупным астероидом

Сотрудники НАСА заявили о том, что мимо Земли пролетел крупный астероид, об обнаружении которого в космосе недавно информировали в Центре малых планет, сообщает replyua.net. Крупное космическое тело 2016 UR36 астрономы смогли обнаружить всего несколько дней назад, с помощью современного телескопа.
Сотрудники обсерватории на Гавайях тогда заявили о том, что астероид должен пройти на безопасном расстоянии от нашей планеты. Как заверили специалисты НАСА, крупный космический объект пронесся мимо Земли на расстоянии пятьсот тысяч километров, и это примерно в 1,3 раза больше расстояния от Луны до Земли. В НАСА отметили, что это расстояние астрофизики считают безопасным, однако исследователи обеспокоены тем, что засечь астероид удалось только 25 октября, когда он был уже в непосредственной близости от Земли.
В НАСА также рассказали, что рядом с Землей объект пролетел 31 октября в седьмом часу утра. После обнаружения астероида 25 октября информация была сразу передана в систему раннего оповещения, после чего ученые анализировали траекторию движения астероида.
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