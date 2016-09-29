валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Стивен Хокинг призывает человечество спасаться

Стивен Хокинг призывает человечество спасаться
У человеческой расы не будет никакого будущего, если люди не начнут осваивать космос и находить планеты, пригодные для жизни. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на The Guardian, известный астрофизик Стивен Хокинг опубликовал новую книгу «Как создать космический корабль».

Западное издание обнародовало часть материала, и нашла очень интересным отрывок из книги о том, что человечество не сможет спастись, если не найдет экзопланеты, пригодные для жизни. Хокинг считает, что жизнь на Земле в любую минуту может оборваться, и этому поспособствуют самые разные факторы. По словам астрофизика, человечество должно теперь задуматься не о том, как спасти Землю, а о том, как создать космические корабли, на которых можно долететь до других планет. Хокинг назвал несколько факторов, которые могут привести к гибели людей. Ученый не исключает победу искусственного разума над человечеством, мощные техногенные катастрофы, атаку генетически сконструированного вируса, а также мощные стихийные бедствия.

Кроме того, по мнению Хокинга, человечество может погибнуть из-за глобального потепления. На гибель всего живого может повлиять и человеческий фактор, к примеру, ядерная война.

Горячая тема: Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Эксперт: почему к дебатам Трампа и Клинтон приковано внимание всего мира?

Украина стала лидером еще одного антирейтинга, - ВОЗ

Эксперт: Кремль в катастрофической ситуации

Стивен Хокинг призывает человечество спасаться

В США впервые отклонили вето Обамы

Пономарь: все обсуждают только одну новость

Хто розбомбив гуманітарну колону поблизу Алеппо?

Геращенко розповіла як бореться з російською пропагандою в Австрії

В Италии снижен пенсионный возраст и повышены пенсионные выплаты

Росія уріже пайок: терористів з Л/ДНР тепер не фінансуватимуть

Судья, критиковавший судебную систему Омана, арестован

Навіть не дивує: чергове хамство від Захарової

Нусс: МВФ і США підтримують президентську «Стратегію 2020» - тепер справа за українцями

У Москві вже вивішують українські прапори (відео)

Блогер: Росія – вбивця громадян ЄС!

США підтримують висновки слідчих по МН-17

Навальный: Росссия виновата и должна признаться, но ИхТамНебыло

Комаровский: 10 фактов, которые нужно знать об ОРВИ

Перший пішов? Британія притягне свого громадянина до відповідальності за допомогу терористам на Донбасі

Определен наиболее вероятный победитель президентской гонки во Франции

 Новости за день