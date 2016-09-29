Стивен Хокинг призывает человечество спасаться

У человеческой расы не будет никакого будущего, если люди не начнут осваивать космос и находить планеты, пригодные для жизни. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на The Guardian, известный астрофизик Стивен Хокинг опубликовал новую книгу «Как создать космический корабль».
Западное издание обнародовало часть материала, и нашла очень интересным отрывок из книги о том, что человечество не сможет спастись, если не найдет экзопланеты, пригодные для жизни. Хокинг считает, что жизнь на Земле в любую минуту может оборваться, и этому поспособствуют самые разные факторы. По словам астрофизика, человечество должно теперь задуматься не о том, как спасти Землю, а о том, как создать космические корабли, на которых можно долететь до других планет. Хокинг назвал несколько факторов, которые могут привести к гибели людей. Ученый не исключает победу искусственного разума над человечеством, мощные техногенные катастрофы, атаку генетически сконструированного вируса, а также мощные стихийные бедствия.
Кроме того, по мнению Хокинга, человечество может погибнуть из-за глобального потепления. На гибель всего живого может повлиять и человеческий фактор, к примеру, ядерная война.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter