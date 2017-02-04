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Гомеопатические препараты - пустая трата денег

Гомеопатические препараты - пустая трата денег
В настоящее время многие люди интересуются альтернативными методами лечения. Гомеопатия относится именно к такому нетрадиционному методу. Основой лечебных свойств являются растения и минералы, из которых впоследствии изготавливают препараты.

Впервые гомеопатию использовали в период сильных эпидемий, и результат был впечатляющий − удалось избежать много смертей. И всё же споры о влиянии гомеопатии на человеческий организм не утихают. Одни являются противниками, а другие, наоборот, агитируют бороться с болезнями только с помощью гомеопатических препаратов. Так кто же их них прав? Большинство докторов придерживаются мнения, что гомеопатия в первую очередь благотворно сказывается на психике и общем состоянии. Благодаря позитивному настрою и укреплению иммунитета, пациент уверенно идёт на поправку. Всё это может быть результатом плацебо, который хорошо зарекомендовал себя в лечении мнительных людей, подверженных самовнушению.

Часто гомеопатию путают с фитотерапией, которая лечит с помощью трав, но сырьём для изготовления гомеопатического драже служат вещества растительного, животного и минерального происхождения, а также аллотропические лекарства. Учитывая состав, заниматься самолечением всё же не стоит. Врач-гомеопат порекомендует нужный препарат и подберёт правильную дозу.

Гомеопатические препараты можно принимать при разных заболеваниях, но с сахарным диабетом, эпилепсией или онкологией им не справиться. Только врач-специалист может оказать помощь или облегчить протекание болезни. Наиболее высокие результаты наблюдаются при лечении бессонницы, головных болей, вегетососудистых заболеваний. Гомеопатические средства нормализуют менструальный цикл и помогают справиться с предменструальным синдромом. Гомеопатию можно назвать незаменимой помощницей по предотвращению но не лечению респираторно-вирусных заболеваний, да и при сезонной аллергии она не эффективна.

На Западе гомеопатические препараты не считаются медициной, они не входят не в одну корзину соц страхования, вот только в Украине их продают и выписывает каждый врач, получая при этом бонусы от представителей. Гомеопатические препараты - это пустая трата денег.

Недостатком гомеопатии можно назвать то, что это не лекарство и не медицина, она не помогает при патологии органов, а также при болезнях, требующих немедленного медицинского вмешательства. Про гомеопатические препараты можно сказать, что они лечат человека, а не его болезнь. Они постепенно перенастраивают организм на здоровый лад, корректируя нервную, иммунную и эндокринную системы.
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