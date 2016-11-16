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Отто Стойка: в Украине каждый год на антибиотики тратят 15 млрд гривен

Отто Стойка: в Украине каждый год на антибиотики тратят 15 млрд гривен
Главный врач Киевского центра здоровья Отто Стойка констатирует, что в украинцев нет культуры в употреблении лекарств. Как сообщает replyua.net, об этом он пишет в своем блоге для Обозревателя. Это особенно касается антибиотиков, поскольку люди сильно увлеклись самолечением. В результате, лечение даже самых простых инфекций сейчас стало более сложной задачей: бактерии мутируют и теряют чувствительность к антибиотикам.

Отто Стойка определили несколько факторов негативных тенденций относительно самолечения. Во-первых, достаточно большое количество антибиотиков используется в животноводстве и сельском хозяйстве, поэтому они и попадают в организм человека. Во-вторых, усугубляет ситуацию то, что в Украине нет никакого контроля за употреблением антибиотиков, поэтому люди ими откровенно злоупотребляют. Уже сейчас не менее трети украинцев лечат кашель и насморк антибиотиками. Весьма впечатляет статистика: каждый год на антибиотики в Украине тратят около 15 миллиардов гривен. А тем временем, из-за устойчивости организма к лекарствам ежегодно в Европе умирают 2 тысяч человек.

В цивилизованном мире, в отличии от Украины, присутствует культура использования препаратов, которые по рецепту выписал врач. За границей каждый, у кого появляются проблемы со здоровьем, идут, прежде всего, к врачу, а не в аптеку. Не менее важно и то, пишет в заключении Отто Стойко, что в цивилизованных странах люди имеют больше финансовых возможностей для укрепления иммунитета. При этом, для украинцев большим «приоритетом» является покупка лекарств, чем правильное питание.
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15 ноя 2016
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