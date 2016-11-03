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Маразм міцнішав: у Росії звинуватили Україну в епідемії СНІДу

Маразм міцнішав: у Росії звинуватили Україну в епідемії СНІДу
Наше суспільство вже звикло бути винуватцем всіх проблем, які стаються в Росії, проте сьогодні, третього листопада 2016 року, українцям приписали взагалі фантастичне «досягнення», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Begemot».

Так, колишня очільниця соціальної служби містечка Верхня Салда, що знаходиться в Свердловській області, Людмила Ємец пояснила епідемію ВІЛ, яка охопила регіон, «українським слідом». За її словами, в 1997 році до Салди прибула сімейна пара з Миколаєва, яка навчила місцевих до цього їм невідомому способу виробництва наркотиків шляхом «очистки кров’ю». Під час перевірки в пологовому будинку виявилось, що жінка є носієм ВІЛ. Вже до кінця року у містечку з’явилось сорок чотири особи, інфікованих ВІЛ, здебільшого наркомани та жінки легкої поведінки. Потім захворювання почало поширюватись в геометричній прогресії.

Навіть якщо вважати розказане правдою, вбачається, що сумніви на зразок «Чи була та жінка справжнім винуватцем заражень ВІЛ у місті?» і «Чому захворювання так швидко поширилось, чи не були тому причиною соціальні фактори?» Ємец не хвилюють. Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Єкатеринбурзі та Свердловській області офіційно оголосили про епідемію СНІДу.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
26074

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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