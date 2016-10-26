Як переведення годинників на зимовий час відіб'ється на здоров'ї

Як інформує replyua.net, у неділю будемо спати на годину довше, а лягати – на годину раніше. Як перебудувати внутрішні біоритми без погіршення самопочуття – поради, яких варто дотримуватися два тижні дали терапевт та сімейний психолог.
Жінки найчастіше живуть в режимі багатозадачності: будинок, діти і – навіть після народження немовляти – ще нерідко і робота. Все це в умовах десинхрозу може посилити виснаження центральної нервової системи і, зокрема, її головного органу – головного мозку. Наслідок – запальність, підвищена стомлюваність і загальмованість реакцій.
Фахівці радять вранці і ввечері масажувати ступні. На ступнях багато біологічно активних точок, натискаючи на які, можна відновити тонус. Протягом хвилини масажуйте плавними круговими рухами кожну ступню: п'яти, пальці і їх подушечки, особливо великий палець – в ньому зосереджені точки, що відповідають за роботу мозку.
Одягайте одяг спокійних тонів. Яскраві кольори в одязі і косметиці перевантажують роздратовану нервову систему. Надайте перевагу блакитним, сріблястим, зеленим, бузковим і сірим тонам, косметиці – ближче до натуральних відтінків.
Через годину після сніданку з'їдайте два кубика шоколаду. У ньому містяться какао і цукор. Вони забезпечують організм «швидкою енергією» і годяться в якості екстреного тонізуючого підживлення.
Зсув режиму сну у новонародженого можна вирівняти поетапним перенесенням часу засинання і пробудження, а харчується карапуз все одно на вимогу. Малюк, який знаходиться на штучному вигодовуванню, по новому часу до прийому їжі буде не голодний, але щоб не нашкодити шлунково-кишкового тракту немовляти, вже з сьогоднішнього дня годуйте його на 10 хвилин раніше, ніж вчора. Насправді плавний перехід на новий режим не завжди можливий, тому не виключена примхливість малятка. Виключіть перезбудження крихти. Протягом дня включайте йому спокійні мелодії і пісні. А від співаючих іграшок і книжок поки відмовтеся – різкі звуки перезбуджать малюка. Подовжіть прогулянки в парках на півгодини. Щоденна додаткова порція свіжого повітря поліпшить адаптаційні можливості організму, адже кисень підвищує енергетичність клітин. За годину до сну 10-15 хвилин купайте дитину в 37-градусній ванні, а після нанесіть на шкіру дитяче масло. Тепла вода зніме тонус в м'язах, а розтирання поліпшить циркуляцію крові і заспокоїть нервову систему.
Адаптація до нових біоритмів вимагає витрат енергії. А так як робота гормональної системи знаходиться в прямій залежності від нервової, то у чоловіків може знизитися рівень тестостерону. Як наслідок – впаде працездатність і додасться сонливість.
Спеціалісти радять вранці проробляти силові вправи. Помірні фізичні навантаження сприяють підвищенню тестостерону. Тому півгодинні вправи, наприклад, віджимання, прийоми з кікбоксингу або боксу допоможуть залишатися в тонусі протягом дня.
Після обіду обійдіть без кави. Після 15:00 відмовтеся від кофеїну (кава, зелений і чорний чаї, мате) - він знижує тестостерон і збуджує нервову систему. Тому ввечері вам буде вкрай важко заснути, незважаючи на сонливість.
Приблизно о 17:00 виснаження може посилитися через те, що зникне сонячне світло. Тому з настанням сутінків з'їжте хоча б ложку будь-якої гострої страви з червоним перцем. Він сприяє підвищенню тестостерону і працездатності, а також знімає відчуття втоми за рахунок речовини капсаїцин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter