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Эксперты рассказали о пользе трехдневного голодания

Эксперты рассказали о пользе трехдневного голодания
Специалисты из университета Южной Калифорнии смогли доказать, что голодание в течение трех дней улучшает самочувствие всех взрослых людей, в том числе и пенсионеров.

Как передает replyua.net, исследователи советуют периодически голодать людям со слабой иммунной системой, особенно тем, у кого иммунитет был ослаблен из-за операции, продолжительной болезни или из-за возраста. По словам ученых, утверждение о том, что полезный рацион, обогащенный витаминами, благотворно влияет на иммунную систему, немного ошибочно. Дело в том, что противоположная диета, то есть, полное отсутствие витаминов в рационе, также благотворно воздействует на иммунитет. Через три дня голодания рост стволовых клеток начинает стимулироваться, за счет чего иммунная система выстраивается заново.

При короткой голодовке организм освобождается от всего ненужного, утверждают специалисты, и иммунитет начинает восстанавливаться с нуля. Голодание полезно еще и тем, что организм полностью избавляется от шлаков и токсинов, улучшается работа всех «очищенных» систем и органов. Во время голодания можно пить воду и некоторые несладкие напитки, к примеру, зеленый чай.

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