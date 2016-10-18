Нинішній тиждень б'є рекорди атмосферного тиску: нападів стало більше

Лікарі дали поради, як врятуватися. У столиці зафіксовано небувало високий атмосферний тиск – 765 мм рт ст (1020 ГПА). Останній раз такі рекордні цифри в середині жовтня метеорологи фіксували аж в 1987 році, інформує replyua.net.
Експерти кажуть, що нинішня погода стала справжнім випробуванням для жителів столиці, особливо літніх людей. Ось вже другий день, як вони відчувають дискомфорт, скаржаться на погіршення перебігу хронічних захворювань. Крім того, до поганого самопочуття призводить ще й обурене магнітне поле.
Як розповів керівник відділу хірургії серця і судин однієї зі столичних клінік Олександр Осієв, сьогодні чергові лікарі з невідкладної допомоги дійсно фіксують збільшення кількості пацієнтів із загостренням серцево-судинних захворювань. «Причому, небезпечна не сама висока цифра атмосферного тиску, а його перепади – коли воно то високе, то низьке. Динаміка швидкої зміни завжди загрожує неприємними наслідками. Тому зараз треба бути уважним до свого здоров'я. Якщо у людини є артеріальна гіпертонія, то тиск в такій ситуації може підвищуватися. Якщо є стенокардія, напади частішають. Хронічні захворювання можуть загострюватися – аж до ситуацій, коли потрібно викликати «швидку» допомогу. Не треба зараз проявляти більшу активність. Дотримуйтеся помірності в усьому. Хронічним хворим ми радимо в такі дні як зазвичай прийняти додаткові ліки».
Найбільш схильні погіршення самопочуття люди похилого віку; люди, які мають серцево-судинні захворювання і люди, які мають особливості вегетативної системи. Для третьої категорії крім легкого дискомфорту такі погодні явища нічого не значать. Що стосується перших двох категорій, то у них можуть виникати проблеми з артеріальним тиском. Від них потрібна особлива увага до прийому препаратів для зниження артеріального тиску.
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