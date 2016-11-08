Пассажиры - премьера в Украине состоится 29 декабря

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Режиссёр довольно нашумевшего фильма «Игра в имитацию» на этот раз снял картину, в которой, теперь уже бывшие земляне, по разным причинам отказавшиеся от жизни на третьей планете и погружённые в состояние анабиоза, летят на космическом корабле покорять новую колониальную планету. Путь их ждёт долгий, хотя и незаметный в состоянии гибернации. Тем не менее, лететь 120 световых лет.Одна из гибернационных капсул выходит из строя и выводит Джима Прэстона из искусственного сна за 90 лет до пункта назначения, без возможности заснуть обратно. Перспектива прожить всю оставшуюся жизнь в полном одиночестве, так, вероятно, и не добравшись до будущего дома, приводит в ужас проснувшегося пассажира. Выбор у Джима остаётся небольшой – выбрать жертву и обречь её на ту же судьбу, что складывается и у него самого, либо же остаться в аскетическом одиночестве до конца своих дней.Герой всё-таки выбирает себе привлекательную спутницу и подстраивает её пробуждение. Девушку зовут Аврора. По мере развития сюжета между ними складываются романтические отношения, однако героиня узнаёт об истинной причине разлуки со сном и несбывшимися грёзами, что, несомненно, влияет на взаимоотношения пары. Но их проблемы не оканчиваются поломками гибернационных камер и личностными недопониманиями. События разворачиваются так, что их корабль настигает катастрофа и спасти его могут лишь эти двое, причём сплотившись. Отчаянным пассажирам приходится искать общий язык друг с другом заново и спасать жизни людей, спящих криогенным сном и ничего не подозревающих на борту «Авалона», вдали от цивилизованных планет.Первоначально режиссёром должен был стать Брайан Кирк на студии Universal, однако, ещё в 2014 году Sony Pictures Entertainment выкупила права на фильм. Сценарий к киноленте был написан Джоном Спэйтсом («Прометей»). Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт (на их места также претендовали Риз Уизерспун, Рейчел МакАдамс, Киану Ривз и Эмили Блант), Майкл Шин и Лоренс Фишбёрн. Спродюсировали картину Стивен Хэймел, Майкл Мехер, Ори Мармур, Нил Х. Мориц, Грег Бакстер и Линвуд Спинкс, двое из которых работали над несколькими «Форсажами».Съёмки фильма стартовали в Атланте в конце сентября 2015 года, а его премьера в Украине состоится уже 29 декабря 2016, на несколько дней позже, чем в Америке, где датой выхода установлено 21 декабря.Интерес к фильмам такого жанра стремительно набирает обороты в Голливуде последние несколько лет и, благо, высокий уровень спецэффектов позволяет воплотить на экране задумки создателей максимально точно. Любителям качественной приключенческой фантастики, ценителям «Марсианина» и «Интерстеллара» просмотр «Пассажиров» настоятельно рекомендуется.