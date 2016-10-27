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Шварценеггер впервые будет сниматься в китайском фильме

Шварценеггер впервые будет сниматься в китайском фильме
Арнольд Шварценеггер дал согласие на съемки в китайском фильме с бюджетом в двести миллионов долларов, сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Актер сыграет главную роль в картине «Гость Саньсиндуя», повествующей о древнекитайской культуре. Как стало известно, съемки китайского фильма начнутся уже в ближайшее время, а начальный бюджет картины достигает рекордной суммы – 200 миллионов долларов.

Западный источник отмечает, что в фильме будет рассказываться о древнекитайской культуре бронзового века, которую открыли только в двадцатых годах прошлого столетия. Также появилась информация, что Шварценеггер планирует не только сыграть главную роль, но и стать продюсером этого фильма. Сам Шварценеггер прокомментировал согласие на участие в съемках и отметил, что работа будет очень интересная, а зрители изо всех стран с интересом будут следить за развитием сюжета в картине.

Нужно отметить, что культуру Саньсиндуй обнаружили в Чэнду, одном из регионов Китая, и она просуществовала до восьмого века. На месте поселения в прошлом веке было обнаружено множество артефактов – к примеру, статуи, изделия из драгоценных камней, золотые маски.

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