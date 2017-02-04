Фриланс в Украине востребованные профессии

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Фриланс – это работа удаленно. Для того, чтобы работать в таком режиме, вовсе не обязательно быть внештатным сотрудником: некоторые компании оформляют таких сотрудников официально. Разумеется, в этом случае, нужно хотя бы находиться в том городе, где расположен работодатель.Фриланс в Украине выгоден тем, кто хочет заработать дополнительно, кому удобней работать дома и тем, в чьем населенном пункте просто нет подходящей работы. В чем плюсы фриланса? Фрилансер сам регулирует свою занятость, ему не нужно тратить время на дорогу, общение с коллегами. Фрилансер – сам себе хозяин, что, конечно же, формирует высокую самооценку. С точки зрения фрилансера, все работодатели приравниваются клиентам. Немаловажно и то, что в основном это сдельная оплата труда. Конечно, можно брать предоплату, но очень редко она начисляется за потраченное время.Минусы удаленной занятости. Их можно перечислять бесконечно. В первую очередь можно упомянуть бесконечный поиск работы. И это в то время, как вы могли бы просто зарабатывать. В основном этому причиной является редкость постоянных заказчиков, а разовый заказ – это новый поиск после него. Второе – это правильное планирование своего дня. Часто получается так, что фрилансер работает весь день (а иногда и ночь) из-за того, что постоянно отвлекается на домашние дела и другие посторонние вещи. Еще один минус, немаловажный: в то время, как в каком-нибудь офисе вы могли бы сидеть и плевать в потолок, получая за это зарплату, фриланс не даст вам такой возможности. Как ни странно, работодатели очень часто прибегают к услугам специалистов, работающих удаленно. В основном, это касается сферы информационных технологий и то, что связано с разработкой и продвижением сайтов. Это дизайн, программирование, продвижение сайтов, написание рекламных материалов и контента.Пожалуй, самый оптимальный вариант для удаленной работ. Дизайнеры во фрилансе занимаются разработкой логотипов, фирменных знаков, иконок и дизайном сайтов. Данная специализация требует наличия определенных умений и навыков. Существует множество курсов и программ, помогающих всем желающим в этом нелегком, но увлекательном и довольно прибыльном деле. Однако хорошего дизайнера отличает от всех остальных репутация. А ее заработать не так уж и просто. Часто для этого нужен не один год.Тоже специальность не для каждого. Для того, чтобы стать хорошим программистом, как минимум, необходимо соответствующее образование. Конечно, наличие диплома об образовании при удаленной работе редко требуется, но тогда вам придется самому добывать знания и учиться применять их на практике. Почему бы и нет, если есть к этому предрасположенность? Так же, как и дизайнеры, программисты очень востребованы на просторах интернета. Особенно это касается людей, владеющих редкими навыками.Если вы хорошо (или даже отлично) владеете родным или иностранным языком, то, возможно, эта специальность для вас. Специфика данного вида работы заключается в том, что далеко не каждый копирайтер может стать дизайнером или программистом, в то время, как многие программисты или дизайнеры в свободное от заказов время, вполне могут подрабатывать копирайтерами. Это говорит о многом, так ведь?Сейчас во фрилансе наблюдается обширное падение цен на заказы копирайтеров, но в основном это касается текстов низкого качества, создающихся под поисковые запросы. В том случае если вы желаете зарабатывать приличные деньги, не превращаясь в печатную машинку, нужно будет серьезно поработать над качеством текстов. Для этого стоит обратить внимание не только на искусство складывать слова в предложения, но и, к примеру, на приемы, использующиеся, в маркетинге. Умение продавать, привлекать внимание читателя, создавать правильные рекламные тексты – залог успеха в данном деле.В данном случае, знания и умение их применять на практике – залог успеха. Традиционно копирайтеры делятся на тех, кто работает в оффлайне на различные издательства, рекламные компания, СМИ и на тех, кто трудится в онлайне (это копирайтинг, рерайтинг, СЕО-тексты).Данное разграничение несколько устарело. Сейчас многие СМИ комфортно чувствуют себя в интернете, а значит, туда же перебрались и журналисты, и корреспонденты, и копирайтеры. Отличие этих трех специальностей заключается в том, что журналист обычно пишет статью по следам собственного расследования, корреспондент – освещает новости а копирайтер пишет рекламные тексты, пресс-релизы, пиарные новости. Для серьезных изданий уровень текста должен быть соответствующим, поэтому многие выбирают работу в интернете. Благо, требования здесь зачастую ниже.Здесь можно выделить несколько основных направлений:Копирайтинг – написание статей на самостоятельно изученную темуРерайтинг – написание статьи на основе уже существующейНаписание рекламных текстовНаписание статей оптимизированных под поисковые систем. Они могут быть как для людей, так и сугубо для машинТексты, направленные на помощь в ориентации пользователей на сайтахХотите проверить свои силы? Дерзайте! Новый опыт никогда не бывает лишним.