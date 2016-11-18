В Украине прекращает работу самый крупный ресурс пиратских копий фильмов, музыки и "софта"

Как передает replyua.net, на сайте EX.UA размещено сообщение, что ресурс полностью прекратит работу 1 декабря 2016 года. Как значится в объявлении, причиной такого решения стали угрозы, шантаж и DDOS атаки, неоднократно повторявшиеся в течение последнего года.
Как сообщают владельцы ресурса, в таких условиях дальнейшее существование портала не представляется возможным. В связи с этим, все файлы будут удалены, почтовый сервис будет перенесен на новый домен. Представители портала подчеркивают, что «он всегда существовал в рамках правового поля, уважал национальное законодательство и международное право и позиционировал себя исключительно как национальное файловое хранилище». По мнению владельцев сайта, новый закон, который вскоре вступит в силу, направленный на борьбу с пиратством и другими нарушениями авторских прав, не будет действовать – они заявляют, что «он будет только стимулировать пренебрежение авторскими правами и возврат к торрент-пиратству».
Социальные сети по-разному отреагировали на это событие. С одной стороны, Украина, подписав в 2015 году договор об Ассоциации с ЕС, взяла на себя обязательства по выполнению законодательства союза по борьбе с пиратством, которые нужно выполнять. Есть и те, кто не разделяет это мнение, считая закон, находящийся сейчас на подписи у Президента Украины, преждевременным и «мертворожденным» - они полагают, что он только спровоцирует новый всплеск пиратства в новых его проявлениях.
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