валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

В Украине прекращает работу самый крупный ресурс пиратских копий фильмов, музыки и "софта"

В Украине прекращает работу самый крупный ресурс пиратских копий фильмов, музыки и "софта"
Как передает replyua.net, на сайте EX.UA размещено сообщение, что ресурс полностью прекратит работу 1 декабря 2016 года. Как значится в объявлении, причиной такого решения стали угрозы, шантаж и DDOS атаки, неоднократно повторявшиеся в течение последнего года.

Как сообщают владельцы ресурса, в таких условиях дальнейшее существование портала не представляется возможным. В связи с этим, все файлы будут удалены, почтовый сервис будет перенесен на новый домен. Представители портала подчеркивают, что «он всегда существовал в рамках правового поля, уважал национальное законодательство и международное право и позиционировал себя исключительно как национальное файловое хранилище». По мнению владельцев сайта, новый закон, который вскоре вступит в силу, направленный на борьбу с пиратством и другими нарушениями авторских прав, не будет действовать – они заявляют, что «он будет только стимулировать пренебрежение авторскими правами и возврат к торрент-пиратству».

Социальные сети по-разному отреагировали на это событие. С одной стороны, Украина, подписав в 2015 году договор об Ассоциации с ЕС, взяла на себя обязательства по выполнению законодательства союза по борьбе с пиратством, которые нужно выполнять. Есть и те, кто не разделяет это мнение, считая закон, находящийся сейчас на подписи у Президента Украины, преждевременным и «мертворожденным» - они полагают, что он только спровоцирует новый всплеск пиратства в новых его проявлениях.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
17 ноя 2016
19902

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ

17 ноя 2016
11420

Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров

После того, как Беларусь отказалась голосовать за украинскую резолюцию в ООН, Минск нельзя оставлять местом, где проходят встречи и переговоры относительно ситуации на Донбассе, которая сложилась в


Последние новости

В Украине прекращает работу самый крупный ресурс пиратских копий фильмов, музыки и "софта"

ФСБ возобновила репрессии против крымских татар

Россия пытается бороться с декоммунизацией в Украине через ООН

Жириновський допатякався: Литва вимикає російський телеканал

У Росії готують новий державний переворот – письменники

Нацрозвідка США не бачить перспектив врегулювання на Донбасі

Ядерное соглашение между США и Ираном под угрозой срыва, - Reuters

У росіян новий спосіб підготовки до агресії? - блогер

КНДР заявила о готовности сотрудничать с США после избрания Трампа

Дипломатичний цинізм: Дмитро Кулеба про резолюцію ООН

Врачи предупреждают об огромной опасности

«Драна лисиця» та її друзі: політолог прокоментував скандальні заяви Ляшка і Саакашвілі

Західний експерт: з обранням Трампа вибрики Путіна завершаться

Портников объяснил, какое значение имеет первое решение Гаагского трибунала по Крыму

«Медового місяця» не буде: американські законодавці планують розробити комплексний акт у відповідь на російську агресію

Любов закінчилась, так і не почавшись: у Кремлі вже відхрещуються від планів щодо зустрічі Путіна і Трампа

Платні політичні мітинги в Україні і їх замовники

Почему декоммунизация важнее украинизации: мнение журналиста

Экономика Украины демонстрирует рост уже третий квартал подряд, - Гройсман

Ейфорія закінчилась: москвичі вже не вірять у Трампа (відео)

 Новости за день