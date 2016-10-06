Почему стабильный хостинг важен для Вашего сайта?

Сегодня практически каждая компания в не зависимости от сферы деятельности имеет свой интернет сайта. Не важно, продает компания товары или предоставляет услуги – интернет сайт это отличный способ получить дополнительных клиентов из мировой сети. Создать красивый и функциональный сайт это хорошо и очень важно, но так же важна его стабильная и быстрая работа. Клиент не будет долго ждать загрузки страницы с товарами и уж тем более, продать не получится при нерабочем сайте, именно поэтому необходимо выбрать надежный– хостинг сайта
Parkovka.ua – ваш надежный хостинг партнер
Хостинг провайдер и регистратор доменных имен Parkovka.ua предоставляет услуги уже более пяти лет. На обслуживании компании находятся тысячи сайтов, сотни виртуальных серверов и десятки физических, выделенных серверов. Чем компания отличается от других и почему нужно купить хостинг именно у них, нам расскажет заместитель директора – Ривтин Олег.
«Основные приоритеты нашей компании - стабильность работы оборудования и качество обслуживания Клиентов. Для обеспечения стабильности работы ваших сайтов мы используем только профессиональное серверное оборудование. За годы работы мы выбрали для себя марки оборудования только с высокой стабильностью работы и большой отказоустойчивостью. В нашем «парке» в основном, сервера таких известных марок, как Dell и HP. Комплектующие же в них специальные – серверные материнские платы, кулера, жесткие диски SSD, блоки питания. Некоторые компании для удешевления своих услуг используют в серверах комплектующие для домашнего использования, мы же не гонимся за дешевизной, в приоритете всё-таки стабильность работы. Но для сервиса хорошего качества мало одних серверов и комплектующих, все оборудование должно размещаться в специальных условиях – дата центрах. Мы очень скрупулёзно и тщательно подходили к выбору места размещения серверов, провели десятки выездов на места, осмотры серверных и изучение технических характеристик дата центов. Сегодня наше оборудование размещается как в Украине, так и за ее приделами. Для Украины, например, мы выбрали дата центр «Объединённые сети Украины». Это площадка, спроектирована и построена в соответствии с международными требованиями и отвечает классу Tier3. К площадке подведены несколько каналов питания и есть дизельный генератор, высокой мощности который, в случае отсутствия электричества сможет обеспечить работу оборудования до 4 дней. Так же у наших партнеров есть системы специального пожаротушения, системы контроля доступа и специальное охлаждение. Все это позволяет нам предоставлять хостинг очень высокого качества».
«Наши маркетологи разработали 4 тарифных плана хостинга с различными характеристиками. Запросы у Клиентов разные, и мы стремимся удовлетворить каждого из них. Самый дешевый тариф сегодня можно купить всего за 39 грн. в месяц. В него входит 2000 мегабайт дискового пространства и возможность размещения до 5 отдельных интернет сайтов. Самый больше же тариф включает в себя целых 20000 мегабайт и не ограничивается по количеству подключаемых доменов, его чаще всего покупают у нас фрилансеры, занимающиеся разработкой сайтов с последующим их размещением. Стоит такой тариф – 98грн. в месяц. Сейчас у нас проходит акция на покупку нового хостинг для сайтов, цены на все тарифы снижены на 30%, поэтому каждый желающий сможет купить хостинг по действительно выгодной цене.
Так же нашим преимуществом является круглосуточная линия технической поддержки, с бесплатной горячей линией для Украины – 0 800. В штате компании работает целый отдел поддержки, который в любое время дня и ночи готов проконсультировать клиента. Мы заметили, что большинство творческих людей – совы и работают ночью именно поэтому линия круглосуточная. Каждый сотрудник компании помимо профессионального обучения проходит и специальные тренинги по общению с клиентами – вежливость и точность ответов очень важна для нас».
Мы не продаем «кота в мешке» - каждый может бесплатно протестировать услугу.
«Бесплатный тестовый период предоставляется каждому желающему, для его получения достаточно выбрать нужный тариф, пройти быструю процедуру регистрации и выбрать тариф. Система автоматически заведет аккаунт на сервере и вышлет доступы для тестирования. Тестовый хостинг это полный аналог платного, но в целях безопасности без возможности отправлять почтовые сообщения. На время тестирования мы предоставляем клиентам внутренний домен – это позволит выложить свой сайт и проверить его работу.
Мы максимально старались упростить и сделать удобной использование услуги. Для работы с хостингом мы предоставляем профессиональную панель управления ISPmanager последней версии, из всех предложенных нам вариантов мы выбрали именно ее за удобство и простоту.
Личный кабинет на сайте позволяет заказывать и оплачивать услуги, а система всегда следит за сроками их окончания. Мы реализовали неоднократные напоминания по электронной почте и смс информирование на мобильный телефон, все это позволяет не забыть о необходимости внести оплату в срок. Мы приглашаем всех попробовать наши услуги, мы уверенны - вам понравится, наши контакты:
Сайт: https://parkovka.ua/
Бесплатная линия поддержки: +38 (0800) 210 - 137
Электронная почта: [email protected]
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