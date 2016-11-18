Гривна резко укрепилась к доллару и евро

Сегодня, 18 ноября, национальная валюта Украины резко укрепилась на торгах, сообщает replyua.net. На протяжении последних дней курс гривны слабел по отношению ко всем основным валютам, однако сегодня Нацбанк укрепил гривну и установил следующие курсы: десять российских рублей торгуются по 4,01 гривне, американский доллар – по 26,05 гривен, евро – по 27,92 гривны.
По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел сразу на 29 копеек, российский рубль – на 7 копеек, евро – на 27 копеек. Вчера 10 российских рублей стоили 4,08 гривен, евро – 28,19 гривен, доллар – 26,34 гривны. Между тем, на мировом рынке продолжается падение цен на черное золото. Последние три дня нефтяные котировки уверенно поднимались вверх перед закрытием торгов, однако на утренних торгах снова дешевели.
Эксперты не исключают, что падение цен на нефть связано с новостью из Соединенных Штатов – несколько дней назад в Техасе было открыто крупнейшее месторождение нефти. По состоянию на 9 часов 15 минут по киевскому времени баррель нефти торгуется по 46,16 долларов.
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