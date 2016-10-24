Нацбанк определил курс доллара на 2017 год

В 2017 году за один американский доллар будут давать около 27,2 гривен, сообщает replyua.net, ссылаясь на заявление Валерии Гонтаревой, прозвучавшее накануне в эфире одного из украинских телеканалов. Глава Нацбанка отметила, что в госбюджет был заложен вполне реалистичный курс, и доллар будет держаться на уровне 27 гривен.
«Такой прогноз был сделан после совещания с международными экспертами, и цифры, заложенные в бюджете, вполне реалистичные», заявила глава НБУ. Более того, Гонтарева не исключила, что благодаря улучшению экономической ситуации в стране курс доллара может снизиться и не будет превышать 27 гривен в следующем году. «Ситуация также зависит от платежного баланса, и курс валюты является зеркалом того, что происходит в экономике, а сейчас в стране наблюдается макрофинансовая стабильность, поэтому курс может измениться, причем в позитивную сторону. Два года назад Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию, и главным для НБУ стал контроль инфляции в Украине», отметила Гонтарева.
Напомним, что в бюджет на будущий год был заложен курс 27,2 гривны за один американский доллар.
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