Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Представництво Національного банку України звернулося до Національної поліції, аби правоохоронці захистили банки з російським капіталом, які працюють в Україні, від членів радикальних об’єднань, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Нацбанку. У НБУ просять співробітників Національної поліції звернути увагу на дії представників об’єднання Національний корпус. У Нацбанку заявили, що члени цього угрупування постійно дестабілізують робочий процес банківських установ з російським капіталом і блокують повноцінний доступ громадян України до грошей. Також представники НБУ вважають, що дії членів Національного корпусу можуть зашкодити українській банківській системі. Крім того у головному банку країни вважають, що активісти-радикали не в змозі фахово оцінити ситуацію і зробити прогноз для банківських установ. Раніше в НБУ наголошували, що з України дійсно необхідно вивести російський капітал, але керівництво установи наголосило, що зробити це треба без радикальних методів і в чинних правових межах.
Нагадаємо, днями у Нацкорпусі заявили, що після 10 квітня вони поновлять фізичну блокаду російських банків в Україні.