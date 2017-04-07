Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

Представництво російського Сбербанку прокоментувало заяви ЗМІ про нібито безгрошовий продаж дочірнього ПАТ «Сбербанк» (Україна), інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Російське керівництво банку та представники покупців від Norvik Banka спростували такі повідомлення журналістів. Відомо, що покупці банку передадуть теперішнім власниками ділянку землі в Московській області, вартість якої складає більше 13 мільйонів доларів. Крім того, відомо про передачу готелів Хілтон в Єкатеринбурзі та Можайську. Кредити готелів цієї ж мережі в Кірові та Пермі на загальну суму більше 23 мільйонів доларів також рефінансують за рахунок покупців українського філіалу Сбербанку. Інші деталі угоди тримаються в секреті.
Нагадаємо, раніше представники Національного корпусу заявили, що після 10 квітня буде поновлено блокування роботи російських банків по всій країні. Активісти зробили перерву в акції, аргументуючи це тим, що вони хочуть надати можливість клієнтам російських банків забрати свої вклади. Що ж стосується купленого Сбербанку, активісти наголосили, що в разі, якщо підтвердиться факт, що нові власники теж мають зв’язок з Росією, роботу банку також продовжуватимуть блокувати.