Количество депозитов и кредитов в гривне резко возросло, - НБУ

Национальный банк Украины сообщает об увеличении количества депозитов и кредитов в национальной валюте, также других изменениях на рынке банковских услуг в Украине в связи со снижением индекса инфляции в четвертом квартале текущего года, – передает replyua.net.
Регулятор сообщает, что окончательные показатели и основные тенденции денежно-кредитного рынка будут обнародованы 30 ноября у «Макроэкономическом и монетарном обзоре», однако уже сейчас можно сказать, что снижение индекса инфляции осенью текущего года привело к росту числа депозитов и кредитов в национальной валюте. НБУ отмечает, что в целом, за текущий год остатки по депозитам увеличились на 4,6%, а в сентябре и октябре – на 2,2%. Банки Украины заинтересованы в депозитах, однако не спешат выдавать кредиты в связи с высокими кредитными рисками. В то же время, банковские учреждения продолжают выдавать кредиты юридическим лицам, в октябре их количество выросло на 6,2 %. В отчете указывается, что заинтересованность бизнес-сектора экономики Украины в кредитах вызвана, в том числе, снижением процентных ставок и необходимостью реструктуризации задолженности. Количество кредитов, выданных физическим лицам, наоборот, уменьшалось в течение всего года, в частности, в октябре этот показатель стал меньше на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Стали відомими причини різкого падіння російського рубля