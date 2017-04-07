"Сбербанк России" заявив про вихід з України

«Сбербанк Росії» прийняв остаточне рішення щодо виходу з українського ринку. Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті російського банку, передає replyua.net. У інформаційному листі заявили, що вихід з ринку України спричинений негативними тенденціями в економіці держави.
«Події останнього місяця змусили «Сбербанк Росії» переглянути доцільність існування в Україні. Ми зіштовхнулися з запровадженням санкцій з боку Ради національної безпеки та оборони України, пережили агресію та переконливий тиск з боку представників «Національного корпусу». Наразі ми активували переговори з покупцем «Сбербанка» в Україні», - зазначається у тексті повідомлення.
У зв’язку з цим російський банк прийняв рішення вийти з української економіки, але при цьому гарантує збереження інтересів своїх вкладників та працівників. Як повідомлялося раніше, 27-го березня поточного року «Сбербанк» заявив про те, що продає свої активи в Україні. Раніше активісти «Національного корпусу» провели декілька акцій протесту проти існування в Україні банків з російським капіталом. Останніми днями акції не проходять. Напередодні у «НК» заявили, що скоро почнуть силою закривати росбанки, оскільки «влада нічого не робить».