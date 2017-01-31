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Ляшко заявил, что сотрудничество с МВФ блокирует развитие Украины

Ляшко заявил, что сотрудничество с МВФ блокирует развитие Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своём официальном сайте заметку, в которой указал на негативное влияние сотрудничества Киева и Международного валютно фонда (МВФ) в перспективе экономического развития государства. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Ляшко, в таком сотрудничестве есть две главные проблемы: во-первых, финансовые вливания МВФ в экономику Украины не способны вывести экономику на путь успеха, во-вторых, само сотрудничество предполагает некоторые угрозы.

Прежде всего, Ляшко напомнил согражданам, что помощь МВФ не является безвозмездной — по мнению политика, забывать о том, что этот валютный кредит Киеву придётся возвращать с процентами, нельзя. Кроме того, негативной стороной сотрудничества Киева и МВФ является то, что взятые в кредит деньги Украина не может использовать для развития своей экономики, транши можно использовать лишь для латания бюджетных дыр, поддержки золотовалютного резерва страны и на погашение предыдущих долгов.

Таким образом, Ляшко призывает не воспринимать помощь МВФ как «панацею», ведь обычно такое финансовое сотрудничество в конечном итоге оказывается выгодным для кредитора, а не для государства, которое оно финансирует.
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