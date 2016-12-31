Цены на нефть резко снизились

Reuters пишет, что сегодня на мировых рынках произошло падение цен на нефть по сравнению с торгами пятницы. Однако, несмотря на это, они продолжают быть достаточто высокими по сравнению с последними двумя годами, - передает replyua.net.
Как известно, после того как страны ОПЕК заявили, что уменьшат объемы добычи нефти осенью 2016 года, цены на нефть на мировых рынках резко выросли – в течение последних двух лет они достигали рекордно низких отметок. Сегодня стоимость нефти марки Brent LCOc1 упала на три цента, CLc1 – на пять центов, что составляет 0,1%. Таким образом, баррель нефти марки CLc1 стоил 53,72 доллара, а Brent LCOc1 – 56,82 доллара. Незначительное падение цен на нефть эксперты связывают с запуском двух буровых установок в США.
В то же время, в течение последних нескольких недель цены на нефть стабильно продолжали расти. В среднем, за 2016 год цена нефти Brent выросла на 52%, WTI – на почти 45%, что составило рекордный прирост цен за последние семь лет. Последнее рекордное падение цены на нефть наблюдалось в 2014 году – тогда баррель черного золота стоил более 100 долларов.