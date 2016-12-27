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Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост

Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост
Три дня выходных на мировом рынке нефти привели к резкому подорожанию черного золота, информирует replyua.net. Начиная с первых часов торгов 27 декабря нефть продолжала дорожать.

Утром баррель торговался по 55,8 долларов, и подорожание за несколько часов составило полтора процента, однако по состоянию на 18 часов по киевскому времени баррель торгуется уже по 56,6 долларов, и рост достиг двух с половиной процентов. Вопреки «рождественским традициям», когда мировые рынки буквально замирают, в этом году рождественская неделя сильно отличается от предыдущих. Ранее эксперты отмечали, что в последнюю неделю года цены на нефть будут колебаться незначительно, однако эти прогнозы подтверждения не нашли. Ранее аналитики давали долгосрочный прогноз, в котором отмечали, что в 2017 году цены на нефть достигнут 60 долларов за баррель.

Такой рост произойдет из-за договоренности стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении уровня добычи черного золота почти на 600 тысяч баррелей в сутки. При этом Россия, не состоящие в ОПЕК, берет на себя самые большие обязательства – в РФ будут добывать на 300 тысяч баррелей меньше, чем ранее.
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