Гонтарева предупредила о прекращении оказания финансовой помощи Украине

На заседании Нацбанка Валерия Гонтарева заявила о том, что международные финансовые организации могут прекратить поддержку Украины по причине того, что в стране складывается напряженная политическая ситуация, и были попытки ее раскачать и провести досрочные выборы.
По информации replyua.net, глава НБУ подчеркнула, что самые большие риски заключаются в том, что реформы, которые нужны для стабильной экономики в Украине, стали проводиться все медленнее, и сейчас они сильно тормозят. Гонтарева считает, что в Верховной Раде также тормозят проведение земельной и пенсионной реформ, хотя они давно уже были согласованы. «При таком продвижении реформ Украина рискует остаться без поддержки международных финансовых организаций», считает глава Национального банка.
Кроме того, Гонтарева напомнила всем присутствующим на заседании о том, что на протяжении текущего года НБУ менял прогноз по валютным резервам уже три раза, и нынешний прогноз, вероятнее всего, снова будет пересмотрен. «Риски высокие, и до конца года транша от МВФ точно не будет», уверена Гонтарева.
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