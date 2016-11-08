В Госдуме планируют запретить денежные переводы в Украину

Владислав Резник, депутат от «Единой России», предлагает ответить Украине «тем же, что придумала она против России», информирует replyua.net со ссылкой на российские источники. Резник отметил, что Украина может запретить российские платежные системы в Украине, однако Россия в ответ на такие меры может запретить денежные переводы из РФ в Украину через платежные системы.
Депутат «Единой России» готовит законопроект, согласно которому могут быть ограничены переводы из России в Украину через иностранные электронные платежные системы. Резник пояснил, что такие меры направлены на устранение возможных последствий от запрета работы платежных систем России в Украине. Также депутат озвучил и меры наказания, которые будут введены против платежных систем, которые продолжат осуществлять переводы в Украину.
По его словам, Центробанк России будет штрафовать не саму платежную систему, а лицо, которое нарушит правило и осуществит денежный перевод в Украину из России. Штраф будет равняться сумме денежного перевода – то есть, лицо заплатит «стопроцентную комиссию». Отметим, что власти Украины ограничили работу некоторых платежных систем РФ на территории Украины в октябре этого года.
Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter