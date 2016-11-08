Госстат обнародовал реальные цифры по инфляции в Украине

В Государственной службе статистики Украины сообщают о том, что в годовом измерении инфляция в стране превысила 12 процентов, а по итогам октября рост потребительских цен составил более девяти процентов с начала года, а по сравнению с сентябрем – почти три процента, передает replyua.net.
Напоминаем, что по данным Госстата, инфляция достигла 12,4 процентов, хотя ранее в Нацбанке прогнозировали только 12 процентов по итогам года. Впереди еще полных два месяца, и эксперты сильно сомневаются в том, что цены на услуги и товары начнут снижаться. Также в НБУ прогнозировали рост экономики на 1,1 процентов. Нужно отметить, что по итогам прошлого года инфляция в Украине достигла рекордных 43 процентов, по итогам 2014 года – почти 25 процентов.
В октябре на потребительском рынке цены на продукты питания увеличились почти на два процента, и быстрее всего дорожали яйца – на 50 процентов, молочка, масло, овощи, рис, сахар, мясо птицы – в среднем на 5 процентов. Незначительно подешевели только такие продукты, как свинина и фрукты, также снижение цен было зафиксировано на продукты переработки зерновых.
Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter