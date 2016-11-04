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США полностью отрезали Северную Корею от мировой финансовой системы

США полностью отрезали Северную Корею от мировой финансовой системы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня Соединенные Штаты Америки заявили, что расширили санкции против Северной Кореи. Теперь всем финансовым учреждениям страны официально запрещено открывать и вести какие-либо счета, созданные от имени северокорейских банков.

Отдельные финансовые санкции США против КНДР были введены ранее, однако министерство финансов США сообщил, что Северная Корея нашла несколько способов обхода этих ограничений. В частности, она использует подставные компании и агентов для проведения незаконных финансовых операций, которые способствуют распространению оружия массового уничтожения. «Таким фондам не место ни в одной авторитетной финансовой системе, в связи с чем, мы проведем тщательное расследование и выявим всех подставных лиц», - сообщил Адам Шубин, и. о. главы государственного секретаря США по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Напоминаем, что ранее США уже запретило своим компаниям проводить какие-либо финансовые сделки с северокорейскими фирмами и другими юридическими лицами. По мнению американских чиновников, новые санкции должны быть более эффективными в качестве рычагов давления на страну, угрожающую всему миру своим ядерным оружием. Еще одним аспектом проблемы является то, что несколько расследований позволили установить, что финансовая система КНДР является «огромной средой для отмывания денег, полученных незаконным путем», - такое заявление сделал глава министерства финансов США.

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