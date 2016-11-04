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Цены на нефть упали до рекордной отметки

Цены на нефть упали до рекордной отметки
Как информирует replyua.net, стоимость нефти марки Brent сегодня резко упала – торговая сессия пятницы закрылась с ценой на «черное золото» в 45,13 долларов за баррель. Еще два дня назад баррель нефти стоил 46,53 доллара, что также было ниже предыдущего уровня торгов на 3,34 процента. Сегодняшняя цена - рекорд за последние 3 месяца.

В течение прошлого месяца цена на нефть не падала ниже, чем 47 долларов, и нынешнее падение означает только то, что цена на черное золото будет и дальше снижаться. Финансовые аналитики заявляют, что в ноябре обычно наблюдалась обратная картина – цена на нефть росла, поскольку США начинали ее активно закупать. На текущей неделе сообщалось, что США сделали рекордную закупку нефти в среду, однако до этого предпочли не участвовать в торгах. Департамент энергетики США, разместивший на своем сайте отчет о накоплении огромных коммерческих запасов сырой нефти в стране, фактически вызвал резкий обвал нефтяных котировок. Эксперты отмечают, что США, как и ОАЭ, начали переход на альтернативные источники энергии, в связи с чем, их потребности в нефти и газе постепенно снижаются.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
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03 ноя 2016
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