Гонтарева замахнулась на многомиллиардные транши от МВФ

В Нацбанке Украины считают, что в 2017-2018 годах наша страна получит от Международного валютного фонда несколько траншей на сумму около восьми миллиардов долларов. Как сообщает replyua.net, об этом говорится в очередном отчете по инфляции за октябрь 2016 года, обнародованном НБУ.
В частности, в отчете напоминают о том, что в текущем году МВФ выделил Украине всего миллиард долларов, но уже в следующем году общая сумма траншей может достигнуть 5 миллиардов 400 миллионов долларов, а в 2018 году МВФ выделит еще 2 миллиарда 900 миллионов. В НБУ также подробно рассказали, когда будут предоставлены следующие транши. Первый транш должен поступить в первом квартале будущего года, и он будет достигать 1,99 миллиарда долларов, потом МВФ выделит по 1,33 миллиарда во втором и третьем квартале 2017 года, и в последнем квартале сумма транша может составить около 735 миллионов долларов.
Также в Нацбанке подчеркнули, что в 2017 году общий объем финансирования нашей страны должен достичь 7 миллиардов 700 миллионов долларов, и в эту сумму войдут также помощь от Евросоюза, от США и из других источников.
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