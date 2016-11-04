валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Гонтарева замахнулась на многомиллиардные транши от МВФ

Гонтарева замахнулась на многомиллиардные транши от МВФ
В Нацбанке Украины считают, что в 2017-2018 годах наша страна получит от Международного валютного фонда несколько траншей на сумму около восьми миллиардов долларов. Как сообщает replyua.net, об этом говорится в очередном отчете по инфляции за октябрь 2016 года, обнародованном НБУ.

В частности, в отчете напоминают о том, что в текущем году МВФ выделил Украине всего миллиард долларов, но уже в следующем году общая сумма траншей может достигнуть 5 миллиардов 400 миллионов долларов, а в 2018 году МВФ выделит еще 2 миллиарда 900 миллионов. В НБУ также подробно рассказали, когда будут предоставлены следующие транши. Первый транш должен поступить в первом квартале будущего года, и он будет достигать 1,99 миллиарда долларов, потом МВФ выделит по 1,33 миллиарда во втором и третьем квартале 2017 года, и в последнем квартале сумма транша может составить около 735 миллионов долларов.

Также в Нацбанке подчеркнули, что в 2017 году общий объем финансирования нашей страны должен достичь 7 миллиардов 700 миллионов долларов, и в эту сумму войдут также помощь от Евросоюза, от США и из других источников.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
17821

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням

03 ноя 2016
9530

Портніков: Сьогодні в Кремлі мають затвердити план федералізації для Молдови, наступна – Україна

Поява в публічному доступі листа, який один з ватажків донецьких найманців Денис Пушилін направив кремлівському «куратору» України Владиславу Суркову – зовсім не свідчення особистої ініціативи


Свежие новости

В Украине наметился новый стремительный рост цен на овощи

Москвичу дали один год колонии поселения за картинку с Александром Пушкиным

Пионтковский: Трамп прочно подсел на крючок Кремля

Лещенко просить НАЗК перевірити "будинок в Іспанії" Порошенка

Поклонская сделала непростительную ошибку, раскритиковав Ленина

Гонтарева замахнулась на многомиллиардные транши от МВФ

Эксперты назвали страны, жители которых чаще других путешествуют по миру

Чому відсутня вакцина проти грипу? - МОЗ

Лучшим медикам Севастополя будут выделять денежные поощрения

Як колишній генпрокурор веде ювелірний бізнес в Криму - розслідування (ВІДЕО)

Историк: самая плохая картина для Клинтон

ДПСУ не звертає увагу на незаконний в'їзд російських артистів до України

Албания отменит визовый режим с Украиной

У Польщі хочуть платити по $1 тисячі за народження від згвалтування

Ученые создали презерватив, способствующий зачатию

Рынок Украины наполняется фальшивым золотом, - эксперты

Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура

Белоцерковец: Как уничтожить наливайки Киева

Добыча газа в Украине теперь осуществляется новым способом

"Укроборонпром" прокоментував закупки в росіян

 Новости за день