«Іскандери» ще сміються? Державні борги РФ виросли до «неконтрольованого рівня» - експерти

Російські економісти провели розрахунки рівня державного боргу і дійшли невтішних для Кремля висновків, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, опубліковані виданням «Росбалт».
Так, експерти інституту Гайдара і Російської академії народного господарства та державної служби при президенті Російської Федерації у своєму спільному звіті, оприлюдненому сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, вказують на неконтрольоване зростання рівня державного боргу. Так, з огляду на стрімке вичерпання Резервного фонду та Фонду національного добробуту, російський Мінфін вирішив залучати до державного бюджету кошти шляхом розміщення облігацій. Але у цій стратегії є одна слабка сторона – разом із зростанням обсягу залучених коштів зростають і витрати на обслуговування боргу. Так, у найближчі три роки такі витрати зростуть у півтора рази з п’ятисот сорока мільярдів до восьмисот сімдесяти мільярдів рублів. Такі суми є практично непосильними для бюджету держави, - наголошують російські експерти.
А на рівні суб’єктів федерації проблема вже набула «неконтрольованого характеру». Так, влада більшості суб’єктів, підвищуючи витрати на соціальну сферу, повністю відмовляється від інвестицій, що спричиняє зростання дефіциту консолідованого бюджету. І, якщо у 2012 році у переважної більшості регіонів був невеликий державний борг, то станом на початок 2016 року у чотирнадцяти суб’єктів федерації такий борг перевищив сто відсотків всіх доходів регіональних бюджетів.
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