«Іскандери» ще сміються? Державні борги РФ виросли до «неконтрольованого рівня» - експерти

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Російські економісти провели розрахунки рівня державного боргу і дійшли невтішних для Кремля висновків, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, опубліковані виданням «Росбалт».Так, експерти інституту Гайдара і Російської академії народного господарства та державної служби при президенті Російської Федерації у своєму спільному звіті, оприлюдненому сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, вказують на неконтрольоване зростання рівня державного боргу. Так, з огляду на стрімке вичерпання Резервного фонду та Фонду національного добробуту, російський Мінфін вирішив залучати до державного бюджету кошти шляхом розміщення облігацій. Але у цій стратегії є одна слабка сторона – разом із зростанням обсягу залучених коштів зростають і витрати на обслуговування боргу. Так, у найближчі три роки такі витрати зростуть у півтора рази з п’ятисот сорока мільярдів до восьмисот сімдесяти мільярдів рублів. Такі суми є практично непосильними для бюджету держави, - наголошують російські експерти.А на рівні суб’єктів федерації проблема вже набула «неконтрольованого характеру». Так, влада більшості суб’єктів, підвищуючи витрати на соціальну сферу, повністю відмовляється від інвестицій, що спричиняє зростання дефіциту консолідованого бюджету. І, якщо у 2012 році у переважної більшості регіонів був невеликий державний борг, то станом на початок 2016 року у чотирнадцяти суб’єктів федерації такий борг перевищив сто відсотків всіх доходів регіональних бюджетів.