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Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян

Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян
Очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна пояснила за яких умов її відомством може бути знижено облікову ставку, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів ресурсу Лента.ру.

Так, головний російський банкір наголосила, що облікова ставка буде чітко кореспондуватись із динамікою цін на нафту – що швидше вони зростатимуть, то сильніше укріплятиметься курс російської національної валюти. Це, у свою чергу, призведе до зменшення інфляційних очікувань населення і «розв’яже руки» регулятору. Набіулліна стверджує, що зараз Центробанк проводить помірно-жорстку консервативну політику і намагається, хоч це і складно, утримувати позитивні ставки в економіці.

Нагадаємо, облікова ставка є одним із ключових показників в економіці і визначає відсоток, під який Центральний банк здійснює рефінансування банків і, відповідно, мінімальний показник, під який банки кредитують своїх клієнтів. В Україні та у Російській Федерації ще два роки тому у зв’язку з економічною кризою і падінням курсу національної валюти було підвищено облікову ставку. Наразі питання її зниження в РФ активно обговорюється. Тим часом, Національний банк України вже тричі з 2014 року знижував облікову ставку.

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