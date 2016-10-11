Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян

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Очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна пояснила за яких умов її відомством може бути знижено облікову ставку, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів ресурсу Лента.ру.Так, головний російський банкір наголосила, що облікова ставка буде чітко кореспондуватись із динамікою цін на нафту – що швидше вони зростатимуть, то сильніше укріплятиметься курс російської національної валюти. Це, у свою чергу, призведе до зменшення інфляційних очікувань населення і «розв’яже руки» регулятору. Набіулліна стверджує, що зараз Центробанк проводить помірно-жорстку консервативну політику і намагається, хоч це і складно, утримувати позитивні ставки в економіці.Нагадаємо, облікова ставка є одним із ключових показників в економіці і визначає відсоток, під який Центральний банк здійснює рефінансування банків і, відповідно, мінімальний показник, під який банки кредитують своїх клієнтів. В Україні та у Російській Федерації ще два роки тому у зв’язку з економічною кризою і падінням курсу національної валюти було підвищено облікову ставку. Наразі питання її зниження в РФ активно обговорюється. Тим часом, Національний банк України вже тричі з 2014 року знижував облікову ставку.