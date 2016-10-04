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Forbes назвал самых богатых людей планеты

Forbes назвал самых богатых людей планеты
Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, американское издание Forbes сегодня обнародовало список 400 самых богатых людей планеты. Исследование основывается на данных за 2015-2016 годы.

Как известно, абсолютным богачом планеты является Билл Гейтс – это состояние составляет восемьдесят один миллиард долларов. Второе место занимает владелец Amazon Джефф Безос – за год его состояние увеличилось на 20 миллиардов, что подняло его на две позиции вверх – в 2015 году Forbes разместил его на четвертом месте своего рейтинга. Хотя чистая стоимость активов предпринимателя Уоррена Баффета выросла с 62 миллиардов долларов до 65,5, ему не удалось обогнать Безоса – он занял третье место.

На четвертом месте оказался генеральный директор Facebook Марк Цукерберг – чистая стоимость его активов выросла за год на 15,2 миллиарда, отодвинув тем самым генерального директора компании Oracle Ларри Эллисона с четвертой на пятую позицию. Шестое место в рейтинге Forbes занял экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с состоянием в 45 миллиардов долларов США. Американские финансисты Чарльз и Дэвид Кох, братья, вместе заняли седьмое место – их состояние увеличились лишь на 1 миллиард за прошедший год. Существенный скачек в рейтинге сделал также Пьер Омидьяр, основатель Intercept – обладатель 8,1 миллиарда долларов перепрыгнул с 57 места на 54.

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