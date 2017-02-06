Ангела Меркель розповіла про свою майбутню політику щодо біженців

Теперішній канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася стосовно своєї майбутньої політики щодо біженців в разі її перемоги на виборах, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Німецький лідер зазначила, що її політика щодо проблемної теми біженців не зміниться. Вона, як і раніше, не збирається вводити верхню межу для кількості біженців, яких готова прийняти Німеччина. Відповідну заяву Меркель озвучила сьогодні, 6 лютого, на мюнхенському з’їзді партії. Нагадаємо, що вибори в Німеччині відбудуться в вересні 2017 року.
Раніше повідомлялось, що німецький політик Томас Опперман висунув пропозицію про повернення мігрантів назад до Північної Африки. Це можливо, на його думку, якщо Європа сприятиме тому, що транзитні на даний момент Туніс та Марокко стануть центрами, що здатні прийняти біженців і надати їм на перший час всю необхідну допомогу. На думку Оппермана, це б могло бути рішенням проблеми контрабандистів. Крім того, голова німецьких соціал-демократів запропонував кожній країні-члену Європейського Союзу збільшити частку ВВП, яка щороку виділяється країнами Єврозони на розвиток країн походження біженців. В ФРН, наприклад, частку з 0,5 % ВВП заплановано збільшити до 0,7 % ВВП.