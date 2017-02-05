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Німецькі соціал-демократи знають, куди діти біженців

Німецькі соціал-демократи знають, куди діти біженців
Німецький політик Томас Опперманн запропонував повертати біженців назад до Північної Африки, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Свої ідеї щодо вирішення проблеми біженців сьогодні, 5 лютого, висловив голова німецьких соціал-демократів Томас Опперман. Він заявив, що Європейському Союзу варто взяти під свій контроль міграційні процеси. Тому німецький депутат запропонував сприяти тому, щоб такі більш-менш стабільні країни Північної Африки, як Марокко та Туніс, замість просто місця тимчасового перебування перетворились на такі регіони, що здатні прийняти біженців. Опперман навів за приклад подібний досвід Туреччини і зазначив, що для боротьби з контрабандистами необхідно відняти у них базис їхньої діяльності таким чином, аби біженці, яких рятують в Середземному морі, повертались в Північну Африку, де їм відповідно буде перший час надаватись необхідна допомога.

До всього цього соціал-демократ запропонував збільшити частку ВВП кожної країни-члена ЄС, яка вкладається в розвиток держав, звідки походять біженці. Прикладом слугує сама Німеччина, яка замість 0,5 % ВВП заявлених в 2015 році пропонує надалі підвищити власну частку до 0,7%ВВП.
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