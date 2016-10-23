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Полиция Франции разгоняет мигрантов слезоточивым газом

Полиция Франции разгоняет мигрантов слезоточивым газом
Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», французской полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона мигрантов, не желающих покидать лагерь в Кале. Беженцы, пребывающие во Франции нелегально, бросали в полицейских камнями и отказывались выполнять их приказы.

Социальное напряжение во Франции сильно выросло в преддверии окончательной ликвидации лагеря в Кале. Объект круглосуточно охраняется полицией, которой сегодня пришлось применить против мигрантов силу. Несколько беженцев стали нападать на сотрудников полиции, находившихся на территории лагеря и ведущей к нему дороге. Когда мигранты стали бросаться в полицейских камнями, тем пришлось применить против мигрантов слезоточивый газ.

Лагерь в Кале, ставший одной из главных причин социального напряжения в регионе, уже частично разрушен, однако в нем все еще находятся сотни людей. Местные власти объяснили, что территория круглосуточно охраняется полицией в связи с тем, что на следующей неделе лагерь планируют ликвидировать окончательно. Ранее в Кале находились более 7000 мигрантов, однако далеко не всем из них власти Франции предоставили новое жилье, в связи с чем многие беженцы стали пытаться поселиться во французских деревнях.

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