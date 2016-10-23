Полиция Франции разгоняет мигрантов слезоточивым газом

Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», французской полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона мигрантов, не желающих покидать лагерь в Кале. Беженцы, пребывающие во Франции нелегально, бросали в полицейских камнями и отказывались выполнять их приказы.
Социальное напряжение во Франции сильно выросло в преддверии окончательной ликвидации лагеря в Кале. Объект круглосуточно охраняется полицией, которой сегодня пришлось применить против мигрантов силу. Несколько беженцев стали нападать на сотрудников полиции, находившихся на территории лагеря и ведущей к нему дороге. Когда мигранты стали бросаться в полицейских камнями, тем пришлось применить против мигрантов слезоточивый газ.
Лагерь в Кале, ставший одной из главных причин социального напряжения в регионе, уже частично разрушен, однако в нем все еще находятся сотни людей. Местные власти объяснили, что территория круглосуточно охраняется полицией в связи с тем, что на следующей неделе лагерь планируют ликвидировать окончательно. Ранее в Кале находились более 7000 мигрантов, однако далеко не всем из них власти Франции предоставили новое жилье, в связи с чем многие беженцы стали пытаться поселиться во французских деревнях.
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