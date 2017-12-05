«США уже не те»: Берлин хочет пересмотреть политику по отношению к Вашингтону

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что его стране и ряду европейских государств нужно пересмотреть политику по отношению к Соединенным Штатам, так как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп «слабо» соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли ранее. Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, об этом идет речь в тексте, подготовленном для выступления Зигмара Габриэля во вторник, 5 декабря, на берлинском форуме по внешней политике, организуемом немецким Фондом имени Кёрбера.
Фрагменты из документа опубликовало издание Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что «несомненность, с которой мы воспринимаем и оберегаем роль США в мире — даже при наличии случайных противоречий» с ними — перестает быть незыблемой, подчеркивает министр.
«Соединенные Штаты и сами постепенно начинают рассматривать Германию иначе, чем раньше — в качестве «одного из многих партнеров. Также это означает, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов», — считает Габриэль. Министр иностранных дел Германии утверждает, что правильным выводом из складывающейся ситуации будет то, что Берлин в дальнейшем с уверенностью будет заявлять о своих потребностях.