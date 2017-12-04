По информации чешского издания Týden, компания-перевозчик «Чешские железные дороги» разработала дневник с опубликованной картой ИГИЛ и аннексированным Крымом в цветах Российской Федерации, передает replyua.net. В том числе, отмечается, что после представления новых дневников «Чешской железной дороги» на 2018 год в интернете возникла волна недоумения, так как они переполнены несоответствиями и спорными территориями. «Разработчики карт не забыли включить, например, так называемое Исламское государство, которое не признает ни одна страна мира. Крым, который Российская Федерация оккупировала более трех лет назад, был закрашен разработчиками в цвета России», – сообщает издание.
Как сообщили средства массово информации, карту создали в издательстве Kartografie Praha, она получила одобрение профсоюзов «Чешской железной дороги». В то же время, подчеркивается в материале издания, главный исполнительный директор Чешской железной дороги Павел Кртек приостановил распространение дневников.
Чешский перевозчик каждый год публикует дневники, которые в декабре направляются поставщикам, профсоюзам и политикам.